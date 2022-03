Fallout 76 ha una roadmap lunga cinque anni, secondo Bethesda

Mark Tucker è il Design Director del gioco di ruolo multiplayer Fallout 76. Proprio il mese scorso, lui e il suo team hanno pubblicato la tabella di marcia per l'anno in corso. Ora in una recente intervista ha risposto alla domanda se ci saranno altri piani per il supporto al gioco oltre il 2022.

A quanto pare, i contenuti che arriveranno durante quest'anno sono solo la punta dell'iceberg, dal momento che Bethesda ha una roadmap interna che continuerà ad aggiungere nuovi contenuti per i prossimi cinque anni. "La cosa divertente è che se potessi condividere ciò che c'è, ti piacerebbe vederlo perché è una tabella di marcia di cinque anni a cui sto lavorando. Abbiamo piani a lungo termine e le cose si fanno un po' più confuse mentre procediamo perché ci adattiamo a ciò che i giocatori vogliono vedere", ha detto Tucker durante l'intervista discutendo della tabella di marcia del 2022.

"Molto del mio tempo lo dedico pianificando quella tabella di marcia a tre e cinque anni. La tabella di marcia a tre anni è molto più compresa e conosciuta, a cinque anni diventa un po' più confusa, ma ci dedichiamo all'aggiornamento di Fallout 76", ha aggiunto.

"Il messaggio ai nostri giocatori è che non c'è motivo di pensare che non continueremo ad aggiornare questo gioco. Stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci di poter continuare a produrre aggiornamenti per il gioco per un lungo periodo di tempo. Abbiamo un sacco di cose divertenti e grandi cose di cui non vedo l'ora di raccontare alla gente. Cose che vanno oltre quest'anno".

E' sicuramente un'ottima notizia per i giocatori che intendono continuare a giocare a Fallout 76 negli anni a venire, oltre a una prova che il team di Bethesda ha preso sul serio le critiche della community al lancio disastroso del titolo e il suo impegno per migliorarne l'immagine.

Fonte: PCGamer