Fallout di Amazon Prime, l'attrice Ella Purnell si unisce alla serie TV

La protagonista della serie Yellowjackets, Ella Purnell, avrà un ruolo da protagonista nell'adattamento televisivo di Fallout realizzato da Amazon Prime Video, secondo quanto riportato da Variety.

Purnell avrà il ruolo principale di Jean, "una giovane donna con un atteggiamento positivo che potrebbe nascondere un pericoloso segreto". L'attrice ha anche recitato in Army of the Dead di Zack Snyder.

Ricordiamo che oltre a Purnell, Walton Goggins sarà nella serie Fallout nel ruolo di un personaggio basato sui ghoul che si trovano nei giochi. Questi sono esseri umani che sono stati sfigurati dall'esposizione alle radiazioni e che ne sono immuni.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner saranno gli showrunner della serie con Jonathan Nolan che dirigerà il primo episodio. La produzione dovrebbe iniziare quest'anno.

