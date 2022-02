Fallout New Vegas 2 si farà? Microsoft e Obsidian avrebbero iniziato a discuterne

Sono passati 12 anni dal lancio dell'amato gioco di Obsidian Entertainment, Fallout: New Vegas, ma la speranza in un seguito aleggia ancora tra i fan.

E ora, se un nuovo report si rivelerà vero, potrebbe esserci un barlume di speranza all'orizzonte, con discussioni "iniziali" per un sequel che si dice siano in corso tra Microsoft e Obsidian.

Questo secondo Jeff Grubb di VentureBeat che, parlando nell'ultimo episodio del suo show Giantbomb Grubbsnax (come riportato da VGC), ha rivelato: "è molto presto, ma hanno iniziato a parlare e pronunciare parole come 'Obsidian' e 'New Vegas 2'". Grubb ha aggiunto: "molte persone in Microsoft pensano che potrebbe funzionare e c'è molto interesse a realizzarlo".

Grubb ha notato che qualsiasi progetto del genere sarebbe ad "anni e anni di distanza [ma] c'è almeno un interesse sul rendere qualcosa del genere una realtà".

I fan di Fallout sarebbero sicuramente felici di vedere Obsidian Entertainment rivisitare la serie Fallout di Bethesda, ma bisognerà aspettare ancora per scoprire se davvero Fallout New Vegas 2 si farà.

Fonte: Eurogamer.net.