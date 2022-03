Fallout New Vegas 2 è sempre più realtà? Arrivano nuove informazioni da Jeff Grubb

Dopo così tanti anni, molti fan di Fallout hanno eletto Fallout New Vegas a miglior gioco del franchise. New Vegas fu sviluppato da Obisidian circa 12 anni fa. Anche se dopo che Bethesda ha rilevato il marchio la serie ha sfornato nuovi capitoli degni di nota, per molti New Vegas è stato l'apice della serie anche a distanza di diverso tempo.

Fallout New Vegas 2 è quindi un gioco molto richiesto dalla community, soprattutto dopo che Microsoft ha acquistato Bethesda nel 2020. Da allora, i fan sognano una collaborazione tra Obsidian e Bethesda per un sequel di New Vegas, che potrebbe finire per diventare realtà, almeno secondo il noto giornalista, Jeff Grubb.

Grubb aveva già riportato qualche giorno fa che Microsoft sarebbe interessata a riportare in auge la serie, credendo che il lancio di Fallout New Vegas 2 potrebbe funzionare. Ora, sempre durante il suo podcast, Grubb ha dichiarato che alcune fonti interne hanno confermato al giornalista i piani di Xbox per lo sviluppo di un nuovo Fallout New Vegas, anche se non si sa quale studio o studi lo svilupperebbero.

(Update) Jeff has gotten the nod that the Fallout New Vegas conversations are true. Obsidian has a million things on their plate they think that they need to deal with first, they want to find a home for Fallout without having to wait for BGS.



Timestamp:https://t.co/7cYX5ek2BK pic.twitter.com/XShoWm0BOt — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 6, 2022

Sappiamo che Obsidian non esclude di realizzare un Fallout New Vegas 2, ma le fonti hanno affermato che Microsoft sarebbe già alla ricerca di molteplici opzioni, dove compare il nome dello studio inXile, secondo le ultime indiscrezioni. Con Obsidian impegnata in mille cose, Microsoft vuole trovare un buon posto per Fallout senza dover aspettare che Bethesda gestisca Fallout 5.

Come sempre in questi casi stiamo trattando di rumor, in quanto non è ancora stata ufficializzata la presenza di Fallout New Vegas 2, pertanto prendete questa notizia con le pinze.