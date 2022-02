Fallout: Walton Goggins sarà uno dei protagonisti della serie TV targata Amazon Prime Video

La serie Fallout prodotta da Amazon Studios e Kilter Films inizierà la produzione nel 2022 e, sebbene non abbia ovviamente ancora una data di uscita, continua ad aggiungere nuovi piccoli dettagli. In questa occasione è stato svelato uno dei suoi protagonisti: Walton Goggins, l'attore americano che abbiamo visto tante volte in film e serie come Tomb Raider, The Bourne Affair, CSI: Miami, Sons of Anarchy o La casa dei 1000 corpi, giusto per citarne alcuni.

Non appena era stato annunciato che Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld) sono in prima linea nel progetto, la serie Fallout su Amazon Prime Video è diventata una delle più attese tra la community fedele del franchise di videogiochi Bethesda.

Todd Howard è coinvolto nello sviluppo, il quale ha già affermato che sia lui che gli altri membri del team avevano atteso "un decennio alla ricerca di vari modi per trasferire Fallout sul piccolo o grande schermo".

Fonte: Eurogamer