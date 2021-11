Far Cry a tutto Vaas con l'attore Michael Mando che vorrebbe una serie TV o un film

Avere una personalità psicopatica non è solo uno dei requisiti principali per diventare un antagonista nella serie di Far Cry. Ma anche una personalità interessante, unica, con un concept che continua a incuriosire molte persone deve essere la giusta formulazione.

Molti dei principali personaggi antagonisti sono stati generati dalla serie Far Cry e Vaas Montenegro è uno di questi. Il ritorno di Vaas nel DLC Far Cry 6 fa sì che l'attore Michael Mando abbia l'idea di portare Vaas in uno show televisivo o in un film. Parlando con GAMINGbible, Mando ha spiegato il suo desiderio di portare Vaas in uno show televisivo o in un film. Ha parlato con Ubisoft della sua idea qualche anno fa sulla produzione cinematografica.

"Ho parlato con Ubisoft in Italia alcuni anni fa. Abbiamo preso un caffè e ho detto loro un paio di idee che avevo per un film", ha detto Mando. "E ho un paio di idee davvero fantastiche di cui ho parlato con Greg Russo [lo scrittore di Mortal Kombat 2021], che è molto interessato a Vaas come personaggio e alla realizzazione di un film. Ne ho parlato con alcuni sceneggiatori di Breaking Bad e Better Call Saul e sono interessati. Ho anche parlato con dei produttori a Los Angeles. Penso che se i fan lo chiedessero davvero, sento che potremmo darglielo, giusto? Penso che siamo molto vicino, vedremo cos'ha in serbo il futuro".

Per adesso Ubisoft non ha in cantiere una serie TV o un film con Vaas, ma è probabile che l'idea dell'attore venga presa in considerazione in futuro.

Fonte: GamesRadar