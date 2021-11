Far Cry 6: rivelata la data di uscita del DLC 'Vaas: Insanity' con protagonista Vaas Montenegro

Il 16 novembre arriverà il primo dei DLC dedicati ai villain della saga di Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5. Il primo ad arrivare è Vaas Montenegro, con il contenuto aggiuntivo denominato Vaas: Insanity, facendo riferimento alla "definizione di follia" che tanto l'ha reso celebre come uno degli antagonisti più carismatici degli ultimi anni.

Vaas Montenegro è un villain molto complesso, molto più di quanto mostri superficialmente. Interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), il DLC sarà vicino al genere roguelite. Iniziando con una sola pistola per autodifesa, si dovranno trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity darà l'opportunità ai giocatori e agli affezionati di comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni.

Vaas: Insanity sarà disponibile su Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC tramite lo Store Ubisoft e lo Store Epic Games.