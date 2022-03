Far Cry 6 riceve oggi il DLC di Stranger Things

Il DLC Stranger Things di Far Cry 6 verrà lanciato oggi e porterà i giocatori in una versione contorta di Yara.

Conosciuto come The Vanishing, i giocatori dovranno capire cosa sta succedendo a Yara, poiché una forza sconosciuta ha rapito i residenti dell'isola e "nessuno è al sicuro".

Ubisoft ha promesso che questo DLC introdurrà un nuovo elemento di survival horror nel gameplay di Far Cry 6, con ambientazioni ispirate a Stranger Things di Netflix che potranno essere esplorate. Ciò include un bunker sotterraneo e un laboratorio abbandonato piuttosto minaccioso.

Oltre a nuovi luoghi, personaggi e lore, Dani avrà anche nuove skin sia per un fucile che per un lanciafiamme come parte di questo DLC.

Il lancio di The Vanishing coincide con il weekend gratuito di Far Cry 6, in programma dal 24 al 27 marzo su Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.

Il gioco e i suoi DLC sono inclusi anche con un abbonamento Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna.

Far Cry 6 sarà scontato su varie piattaforme per un periodo di tempo limitato.

Fonte: Eurogamer.net.