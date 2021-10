Far Cry 6: Ubisoft sta inviando email firmate da 'El Presidente' che 'deridono' chi abbandona il gioco

Ubisoft si sta rivolgendo a un'interessante strategia di marketing per convincere i giocatori a non abbandonare Far Cry 6: inviare delle particolari e-mail. Queste e-mail vengono presentate come se fossero messaggi mandati direttamente dal personaggio di El Presidente di Giancarlo Esposito, che provocano aggressivamente i giocatori a tornare indietro per abbatterlo.

Un tweet del giornalista Brendan Sinclair ha svelato i tipi di e-mail che Ubisoft sta inviando. Una e-mail aveva "Mi deludi" nella riga dell'oggetto e "È stato divertente vederti fallire" nel testo. L'e-mail dovrebbe essere letta come se El Presidente, il villain principale di Far Cry 6, stesse prendendo in giro personalmente i giocatori per aver abbandonato il gioco troppo presto. Più avanti nell'e-mail, si legge "Sicuramente puoi fare di meglio", insieme al tempo di gioco di Far Cry 6 dell'utente.

Tuttavia, Ubisoft non si limita a inviare e-mail ai giocatori. La società sta anche inviando report sui progressi a coloro che hanno dedicato un po' di tempo a Far Cry 6.

A lot of games are already ruthlessly designed to maximize engagement, but now they email and hassle you if you dare to stop playing them. pic.twitter.com/TRIsV4jnZP — Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) October 26, 2021

They also do it if you play pic.twitter.com/7D1mEg6KDS — Illegaldesi Gaming (@illegaldesi) October 26, 2021

Alcuni giocatori si sono infastiditi per queste e-mail, altri hanno trovato divertente l'idea. La discussione è sfociata anche in un lungo thread su Resetera, in cui alcuni utenti hanno definito la trovata "genuinamente divertente" e un "buon trolling" di Ubisoft.

"Le e-mail inviate ai giocatori di Far Cry 6 sono pensate per essere un modo divertente e intelligente per ricordare alla gente di tornare a Yara e sono scritte come se provenissero da El Presidente in persona", ha commentato Ubisoft.

