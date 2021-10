Far Cry 6 necessita di 12 GB di VRAM per far funzionare correttamente le texture HD

Con l'arrivo di Far Cry 6 sul mercato cominciano ad arrivare anche i primi benchmark, per vedere come se la cava il nuovo gioiellino Ubisoft nell'ecosistema PC. Dall'analisi tecnica di Dark Side of Gaming arriva un particolare curioso (e particolarmente fastidioso) relativo alla quantità di memoria VRAM necessaria per giocare al meglio.

A quanto pare, difatti, l'HD Texture Pack utilizzabile per i settaggi a risoluzione più alta possibile (magari 4K Ultra con Ray Tracing attivo) hanno un prerequisito fondamentale: almeno 11 o 12 GB di VRAM, quantità decisamente non alla portata di tutte le schede video, anche di quelle teoricamente più potenti.

Per assurdo, difatti, una RTX 3080 (ad esempio) vanta solo 10 GB di VRAM, quando una RTX 3060 ne ha 12: dal punto di vista della richiesta di Far Cry 6, performerebbe meglio la scheda sulla carta meno potente, poiché in grado di caricare correttamente le texture.

Si tratta chiaramente di un problema sicuramente momentaneo e che verrà presto risolto con una patch apposita, ma il consiglio per ora è di giocarlo con pack disattivo, pena un caricamento non funzionale delle texture stesse.

Fonte: DSOGAMING