Far Cry 6 su Xbox ha pochissimi dati su disco, quasi 70GB vanno scaricati

Far Cry 6 è disponibile in tutto il mondo, su PC e su console Xbox e PlayStation. Ora che il gioco è stato rilasciato, alcune curiose informazioni sono circolate in merito alla versione fisica del gioco, soprattutto quella Xbox.

Su Reddit infatti è nata una discussione riguardo al fatto che sul blu-ray della versione Xbox del gioco sono presenti solamente poco più di 700MB di dati da installare: i restanti 68GB vanno tutti scaricati dalla rete, rendendo quindi il CD quasi equivalente alla controparte digitale.

Insomma, se si acquista il gioco fisico pensando di poter giocare subito senza avere una connessione alla rete, si resterà decisamente delusi. Qualcosa di simile a quello che avvenne con l'uscita di Spyro Reignited Trilogy, nel cui disco era presente solo il primo gioco della trilogia, con gli altri due da scaricare direttamente dalla rete.

Ci troviamo, come è evidente, davanti a decisioni sempre più nella direzione di una conversione verso il digitale, che nell'ambito soprattutto del gaming su console ancora non è avvenuta soprattutto per la presenza di molti appassionati collezionisti che ancora non riescono a rinunciare alla copia fisica da esporre.

Fonte: gamepur