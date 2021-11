Far Cry 7 sarà un gioco live service come Assassin's Creed Infinity? Il rumor prende quota

Il boss di Far Cry, Dan Hay, che è stato il produttore esecutivo del franchise negli ultimi dieci anni, sta lasciando Ubisoft dopo che, a quanto pare, il prossimo gioco della serie adotterà un approccio live-service simile a quello di Assassin's Creed Infinity.

L'ultimo giorno di Hay in Ubisoft sarà il 12 novembre, ha confermato un portavoce a VGC. Non si sa ancora cosa farà Hay e Ubisoft ha detto solo che lo sviluppatore sta "perseguendo un nuovo capitolo nella sua vita professionale".

Hay ha iniziato con Ubisoft nel 2011 come produttore di Far Cry 3, secondo la sua pagina LinkedIn. In seguito ha lavorato a numerosi capitoli della serie, e di recente è stato produttore esecutivo e direttore creativo.

Prima di entrare in Ubisoft, Hay ha lavorato presso Raven Software su giochi come X-Men Legends e Marvel Ultimate Alliance. Si è trasferito ai Day 1 Studios nel 2007 e ha lavorato a Fracture and Fear 3.

Ubisoft sta cercando di ricoprire il ruolo di Hay in modo permanente, ma nel frattempo il team del marchio Far Cry sarà gestito dalla veterana di Ubisoft Sandra Warren.

Per quanto riguarda il prossimo gioco di Far Cry, il giornalista Jeff Grubb afferma che sarà un gioco live-service simile al progetto Assassin's Creed Infinity. Far Cry 6 è stato appena lanciato ad ottobre e Ubisoft ha in programma di supportare il gioco con molti DLC e aggiornamenti nel tempo, quindi è improbabile che la società discuta presto di eventuali progetti futuri.

Di recente, Kotaku ha riferito che i team di Ubisoft in Canada hanno lasciato andare molti talenti e la società sta offrendo aumenti di stipendio ai dirigenti senior per mantenere gli sviluppatori a bordo.

