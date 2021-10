Far Cry 7 potrebbe puntare con decisione sull'online

Secondo quanto riferito, Far Cry 7 avrà un "approccio orientato all'online" mentre Ubisoft cerca di reinventare la serie. Nell'ultima newsletter di Axios, il giornalista Stephen Totilo suggerisce che mentre Far Cry 6 potrebbe funzionare bene, lo sviluppatore Ubisoft "sembra sapere che è necessaria una scossa". Totilo afferma che le sue fonti affermano che "la società stava esplorando un approccio più orientato all'online per un sequel".

Ciò segue le informazioni a giugno di quest'anno, in cui Jason Schreier di Bloomberg aveva affermato che Far Cry 7 potrebbe andare in "una direzione radicalmente diversa", portando l'intera serie a qualcosa di nuovo.

Sebbene né Totilo né Schreier abbiano rivelato molto sulla nuova direzione in cui potrebbe andare la serie, è certamente possibile che Ubisoft stia cercando di reinventare Far Cry. La serie non è cambiata molto da Far Cry 3 nel 2012, anche con spin-off a tema come Primal e Blood Dragon. Nello stesso periodo, tuttavia, Ubisoft ha portato il franchise di Assassin's Creed ad un reboot, a partire da Origins del 2017, ma Totilo sottolinea che altri franchise, come Watch Dogs e Ghost Recon, devono ancora ricevere revisioni simili.

So, Far Cry 6. I wrote a bit about it but have more to share.

I played 3, 4, Primal, 5, New Dawn to the end, liked a lot of all of it. And yet I don't know if I've got it in me for 6.

It mostly refines what came before, but I've just been there a lot. https://t.co/tVvo2O9bUp — Stephen Totilo (@stephentotilo) October 7, 2021

Per adesso non sappiamo con esattezza i piani futuri di Ubisoft, soprattutto l'uscita recentissima di Far Cry 6. A proposito: avete dato uno sguardo alla nostra recensione?

