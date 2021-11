Far Cry la saga perde la figura chiave Dan Hay che lascia Ubisoft dopo più di 10 anni

Se Ubisoft ha ulteriormente consolidato la sua posizione nel settore negli ultimi anni, gran parte del merito è del franchise di Far Cry. Dietro tanti successi c'è sempre stato Dan Hay, il produttore esecutivo della serie.

Come riporta VGC, Hay Hay ha fatto un passo indietro e si è ritirato da Ubisoft Montreal dopo più di 10 anni con l'azienda. Mentre tutti i team di sviluppo hanno collaborato ai progetti, Hay è considerato il supervisore durante la fase più fruttuosa della saga. "Dopo più di 10 anni in Ubisoft, Dan Hay ha annunciato che seguirà un nuovo capitolo della sua vita professionale e se ne andrà il 12 novembre", ha dichiarato la stessa Ubisoft. Inoltre, l'azienda ha voluto ringraziare Hay e spiegare come verrà gestita la sua partenza.

"Anche se Dan non ha annunciato dove lo porterà il suo percorso, siamo fiduciosi che offrirà nuove sfide ed esperienze. Ringraziamo Dan per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro. Nel frattempo, il team del marchio sarà guidato da Sandra Warren a Montreal, oltre a un team altamente qualificato di produttori e director, che continueranno le loro collaborazioni con altri studi in tutto il mondo".

L'arrivo di Hay è avvenuto con lo sviluppo di Far Cry 3 e ha continuato a svolgere il suo ruolo nei capitoli successivi come Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5 e New Dawn.

