Farmers Stealing Tanks è un gioco contro l'invasione russa disponibile su Itch.io

Recentemente è stato creato un gioco per computer basato su eventi reali. Solo pochi giorni fa, il mondo ha diffuso la notizia che gli agricoltori ucraini stavano rubando un carro armato ai russi. Sulla base di queste informazioni, sul web è apparso il gioco Farmers Stealing Tanks.

L'azione del gioco si svolge nella campagna ucraina e consiste nel controllare un trattore e nel rubare carri armati russi. Per rubare un carro armato, questo deve esaurire il carburante: ovviamente bisogna stare attenti perché altri carri armati cercheranno di colpirvi. Per prendere in consegna un carro armato, è necessario avvicinarsi con il trattore vicino ad esso e poi questo viene automaticamente trainato. I punti vengono guadagnati dopo aver trascinato il carro armato al rifugio nel cortile.

Il gioco ha una grafica semplice, è dinamico e può essere controllato dai tasti frecce o WSAD. Come bonus, vengono posizionate sulla mappa bottiglie con alcol ucraino Nemiroff: dopo averle raccolte, la velocità del nostro trattore raddoppia per 10 secondi.

Se siete incuriositi da questo gioco, cliccando qui potete provarlo gratuitamente.

Fonte: AltChar