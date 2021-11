Farming Simulator 22 su Steam ha molti più giocatori di Battlefield 2042

Battlefield 2042 non sta avendo un grande lancio. Tra bug, mancanza di contenuti e altri problemi, inclusa l'uscita a sorpresa del multiplayer gratuito di Halo Infinite, DICE ed EA stanno ricevendo moltissime critiche.

E ora, sembra che più giocatori su Steam vogliano coltivare che sparare, dato che Farming Simulator 22, lanciato di recente, ha più giocatori di Battlefield 2042.

Lanciato il 19 novembre, Battlefield 2042 conta attualmente circa 50k giocatori online, con un picco di 52k nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, Farming Simulator 22, lanciato il 22 novembre, conta quasi 88k utenti simultanei e ha raggiunto un picco di 94k.

Stando a SteamDB il numero più alto di giocatori che ogni gioco ha raggiunto dai rispettivi lanci è interessante, poiché Farming Sim 22 e BF 2042 sono sostanzialmente alla pari, con Farming Sim che ha raggiunto 105.636 giocatori e BF che ha accumulato leggermente meno, 105.397 giocatori.

Farming Simulator has more players than Battlefield. pic.twitter.com/zQKZvvrIbv — SteamDB (@SteamDB) November 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In sostanza, uno dei più grandi giochi dell'anno, su uno degli store digitali più famosi, su una delle più grandi piattaforme di gioco al mondo, il PC, non è in grado di tenere il passo con Farming Simulator 22.

Alcuni non saranno sorpresi, poiché BF 2042 continua a frustrare e deludere i giocatori con un gameplay difettoso, problemi di prestazioni su console e PC e una mancanza di contenuti e funzionalità presenti nei giochi precedenti. Di recente è diventato uno dei giochi con le peggiori recensioni su Steam. In confronto, Farming Simulator 22 ha un numero estremamente elevato di recensioni positive da parte degli utenti.

Mentre EA e DICE sembrano impegnati a migliorare 2042 con aggiornamenti futuri, sembra che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di migliorare il titolo.

Fonte: Kotaku.