Farming Simulator 22 in una sola settimana ha già venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie

Farming Simulator 22 sta già riscuotendo un grandissimo successo con oltre 1,5 milioni di copie vendute nella prima settimana dal lancio, avvenuto il 22 novembre.

Attraverso un comunicato stampa, Christian Ammann, CEO di GIANTS Software, ha dichiarato: "Sono davvero molto orgoglioso del nostro Team. Mettere in piedi una struttura internazionale per auto-pubblicare una serie di grande successo come Farming Simulator non è per nulla semplice, la stretta collaborazione con i nostri partner ha assicurato un lancio fantastico".

Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software da aprile 2020 ha aggiunto: "Il successo iniziale di questa prima settimana e l'ottimo feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori dimostrano che la serie Farming Simulator sta andando nella giusta direzione. Il nostro obiettivo di guidare e gestire tutti gli aspetti della comunicazione editoriale per raggiungere gli obiettivi strategici dell'azienda è stato raggiunto".

Farming Simulator 22 è disponibile in tutto il mondo nelle versioni PC e console e la già enorme fanbase di giocatori di Farming Simulator sta crescendo ulteriormente di giorno in giorno.