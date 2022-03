Farthest Frontier è il nuovo gioco RTS dei creatori di Grim Dawn che si mostra in un primo trailer

Crate Entertainment, il team dietro Grim Dawn, sta attualmente lavorando a un nuovo gioco di strategia in tempo reale, chiamato Farthest Frontier. Per celebrare questo annuncio, il team ha rilasciato un trailer di gioco.

In Farthest Frontier, i giocatori proteggeranno e guideranno la loro gente mentre forgiano una città dalle terre selvagge ai confini del mondo conosciuto. I giocatori raccoglieranno materie prime, cacceranno, pescheranno e coltiveranno per sopravvivere. Inoltre, produrranno oggetti artigianali da scambiare, consumare, equipaggiare mentre combattono per la loro sopravvivenza contro gli elementi e le minacce esterne.

Il gioco entrerà in accesso anticipato su Steam entro la fine dell'anno e rimarrà in questo stato per circa 4-8 mesi. Questa versione ad accesso anticipato avrà i sistemi e le funzionalità principali. Inoltre, fornirà oltre 10 ore di gioco. I giocatori inizieranno con i coloni nella natura selvaggia e avanzeranno attraverso 4 livelli di costruzione della città e difesa contro le incursioni dei predoni. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

L'uscita quindi è prevista sempre per quest'anno, probabilmente verso la fine. Il gioco è disponibile su PC.

Fonte: Rock Paper Shotgun