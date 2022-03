Fast & Furious Crossroads dopo neanche due anni sta per essere ritirato dalle vendite

I videogiochi adattati per il grande schermo e i programmi TV sono molto attuali. Sonic the Hedgehog 2 uscirà nei cinema tra qualche giorno, mentre titoli del calibro di The Last Of Us, Mass Effect e God of War riceveranno tutti il ​​trattamento televisivo. Trasformare i film in videogiochi, d'altra parte, sembra essere un pelo più difficile, e i creatori di Fast & Furious Crossroads probabilmente lo sanno bene.

Fast & Furious: Crossroads è un gioco di corse a squadre ambientato nell'universo di Fast & Furious con alcuni dei veri personaggi dei film, incluso Dominic Toretto interpretato da Vin Diesel. Sfortunatamente il gioco sembra non essere stato all'altezza delle aspettative, tanto che meno di due anni dopo, Bandai Namco ha deciso di smettere di venderlo.

Un aggiornamento al sito Web del gioco dice che Crossroads verrà rimosso dalla vendita il 29 aprile 2022. Quindi se qualcuno sta pensando di acquistarne una copia, dovrà farlo prima di questa data poiché il gioco verrà ritirato per sempre.

Se possedete già Crossroads, niente panico. La versione digitale del gioco rimarrà disponibile per il download se l'avete acquistata in precedenza, tutti i DLC acquistati prima del 29 aprile rimarranno attivi e le modalità online di Crossroads non verranno disattivate.

Fonte: PushSquare