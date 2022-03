FaZe Clan dà il benvenuto a Snoop Dogg come nuovo director e membro del team

Snoop Dogg è entrato a far parte di FaZe Clan come director e ora produrrà contenuti per il marchio.

Il rapper trasmette giochi in streaming su Twitch da anni e continuerà a far parte di FaZe Clan, anche se come membro del consiglio sarà responsabile di iniziative commerciali più grandi, incluso un programma di sensibilizzazione della comunità inteso a supportare i giovani.

FaZe Clan ha annunciato che la leggenda dell'hip-hop rappresenterà il marchio come FaZe Snoop e crede che i suoi moltissimi anni di esperienza nell'intrattenimento porteranno l'azienda avanti.

Snoop ha dichiarato: "ha senso collaborare con FaZe Clan sia come membro del team che nel consiglio di amministrazione. I giovani si identificano con il loro marchio ed è qualcosa che mio figlio Cordell conosce, motivo per cui ci ha riuniti".

Kai Henry, Chief Strategy Officer di FaZe Clan, ha aggiunto: "la relazione organica tra FaZe e Snoop è in costruzione da anni ormai, quindi siamo entusiasti di accogliere ufficialmente FaZe Snoop nella famiglia.

Non è la prima volta che il proprietario della Death Row Records fa notizia nella sfera dei videogiochi, poiché l'anno scorso Snoop ha giocato a Madden per 15 minuti prima di "rage-quittare" lasciando il suo stream attivo per sette ore.

Fonte: IGN.