FIFA 22 e poi addio FIFA? EA prende in considerazione un cambio di nome

FIFA 22 è uscito da ormai una settimana e, forse senza nessuna sorpresa, è partito già alla grande. EA Sports ha recentemente inviato un comunicato stampa per commemorare il lancio del gioco, annunciando che ha già accumulato 9,1 milioni di giocatori, che complessivamente hanno formato 7,6 milioni di squadre Ultimate Team e giocato oltre 460 milioni di partite.

È interessante notare che il comunicato stampa discute brevemente anche il futuro del franchise, con un punto interessante che EA sta considerando di rinominare il suo franchise e abbandonare il nome FIFA. L'azienda afferma: "Guardando al futuro, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio globali EA SPORTS. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con la FIFA, che è separato da tutte le nostre altre partnership e licenze ufficiali in tutto il mondo del calcio".

Si potrebbe immaginare che la licenza FIFA costi molto, e poiché EA cerca di massimizzare i suoi profitti, non sorprende che stia prendendo in considerazione un tale cambiamento, soprattutto perché ciò non influenzerebbe altre licenze ufficiali incluse nei giochi, che è stato tradizionalmente un punto di forza per la serie. Anche il gioco concorrente targato Konami Pro Evolution Soccer è stato recentemente rinominato eFootball.

EA is exploring whether to drop the FIFA brand in favor of a new namehttps://t.co/hLaPUBe1iW pic.twitter.com/3UOhYZdJAd — Nibel (@Nibellion) October 7, 2021

FIFA 22 è ora disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia, nonché su Nintendo Switch con la versione Legacy Edition che però è stata massacrata dalle prime recensioni.

Fonte: GameInformer