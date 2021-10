FIFA 22: EA banna oltre 30.000 giocatori che hanno utilizzato il 'no loss glitch' per avere un vantaggio

EA ha bannato oltre 30.000 giocatori di FIFA 22 con un ban di una settimana per aver sfruttato un problema tecnico in Ultimate Team. Il cosiddetto "no loss glitch" era attivo nella modalità competitiva di FIFA Ultimate Team la scorsa settimana. In sostanza, si tratta di un modo semplice ed efficace per i giocatori di raggiungere un record di vittorie e sconfitte di 20-0 in FUT Champions.

Tutto ciò che i giocatori dovevano fare era premere il pulsante PlayStation o Xbox sul proprio controller durante una partita e attendere il timeout. Il gioco in questo modo non registra una perdita nella partita, il che significava che i giocatori potevano uscire dalle partite che sentivano di perdere senza penalità.

Come prevedibile, la notizia del no loss glitch si è diffusa e i giocatori l'hanno sfruttata. Così tanti giocatori l'hanno usato per ottenere le vaste ricompense che derivano dall'ottenere un record di 20-0 in FUT Champions con il mercato dei trasferimenti di Ultimate Team che ha subito un crollo poiché i valori delle carte si sono ulteriormente abbassati.

We have identified over 30K active accounts that exploited this issue consistently and have suspended them from FIFA 22 online for 7 days, preventing them from participating in this week?s FUT Champions Finals.



Come si può vedere dal tweet qui di sopra, EA ha dichiarato di aver identificato oltre 30.000 account attivi che hanno sfruttato questo problema sospendendoli dal gioco per sette giorni. Ciò impedirà loro di giocare alle finali di FUT Champions di questa settimana, ovvero le finali Weekend League.

Fonte: The Gamer