FIFA 22, EA potrebbe togliere la Russia dal roster secondo un insider

Nel tentativo di mostrare solidarietà verso la crisi in corso in Ucraina, secondo le ultime indiscrezioni EA rimuoverà la Russia dai suoi titoli FIFA 22 e NHL, due delle serie di punta dell'editore.

A riferirlo è l'insider del settore Tom Henderson il quale attraverso Twitter ha dichiarato che secondo quanto trapelato da un'e-mail interna, Electronic Arts ha deciso di rimuovere la squadra russa dal roster, sia di FIFA 22 che di NHL. Resta da vedere esattamente in che modo verranno rimosse le squadre nazionali e se non compariranno nemmeno nella modalità offline.

Già in passato EA ha eliminato giocatori specifici quando necessario, ma bisognerà comunque aspettare e vedere se l'editore sceglierà di eliminare completamente la presenza della Russia nei giochi.

In a new company email, EA has said it will be removing Russia from the likes of FIFA and NHL games due to the invasion of Ukraine. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 2, 2022

Per adesso Electronic Arts non ha fatto nessun commento a riguardo, pertanto non ci resta che attendere una dichiarazione ufficiale.