FIFA 22, EA Sports celebra i primi 22 giorni del gioco con una serie di statistiche di successo

Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts ha celebrato 22 giorni dal lancio di EA Sports FIFA 22. Il titolo di quest'anno è già stato giocato in oltre 200 paesi in tutto il mondo, con una media di 89 milioni di partite giocate al giorno per un totale di 2,1 bilioni di partite giocate e 46 trilioni di minuti giocati, l'equivalente di quasi 87,8 milioni di anni di gioco. Oltre 5 bilioni di gol sono già stati segnati.

"La crescita delle nostre piattaforme di calcio globali continua a un ritmo senza precedenti e la nostra fantastica community si sta impegnando come mai prima. Siamo entusiasti di continuare questo slancio fornendo le esperienze di gioco di calcio più coinvolgenti, disponibili per i fan ovunque nel mondo" ha affermato David Jackson, VP Brand EA SPORTS FIFA. "Accanto a centinaia di partner di licenza, tra cui Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA e CONMEBOL, abbiamo il privilegio di creare la piattaforma calcistica interattiva più autentica al mondo, consentendo a oltre 150 milioni di fan in tutto il mondo di connettersi con i loro campionati, club e giocatori preferiti in modo significativo".

Con oltre 17.000 giocatori in oltre 700 squadre in 100 stadi e oltre 30 campionati, EA Sports FIFA 22 è l'unico posto in cui è possibile giocare in competizioni iconiche come UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana, offrendo ai giocatori l'esperienza più realistica.

Nella modalità Carriera, FIFA 22 ha visto 3,1 milioni di nuovi club personalizzati, creati tramite Crea il Tuo Club, con 2,1 milioni di giocatori coinvolti nella modalità. Nella modalità di gioco Pro Club, sono state giocate oltre 57,7 milioni di partite con oltre 326.000 avatar femminili creati. Per VOLTA FOOTBALL sono stati personalizzati oltre 1,5 milioni di avatar, oltre 15 milioni di partite giocate e oltre 11,2 milioni di giocatori hanno partecipato a giochi di gruppo arcade.

FIFA 22 è stato lanciato il 1° ottobre, offrendo ai giocatori l'opportunità di sperimentare la rivoluzionaria tecnologia di gioco di nuova generazione, HyperMotion, su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia. FIFA 22 offre anche innovazioni in tutte le modalità di gioco, inclusi i tornei Arcade VOLTA FOOTBALL, i nuovissimi FIFA Ultimate Team Heroes e molto altro.