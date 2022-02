FIFA 22 ed eFootball rimuovono Mason Greenwood, il giocatore è accusato di aggressione e stupro

Il giocatore del Manchester United Mason Greenwood è stato interrogato dalla polizia la scorsa settimana a seguito di gravi accuse mosse contro di lui sui social media. Una donna di 18 anni ha pubblicato clip vocali e video accusando il calciatore inglese di aggressione sessuale, sostenendo che le ferite mostrate nel video sono state inflitte da Greenwood. Il Manchester United ha rilasciato una dichiarazione, così come il suo sponsor, Nike, e il giocatore è stato rimosso sia da FIFA 22 che da eFootball.

Konami ha ora rilasciato una dichiarazione rivelando che Greenwood è stato rimosso dalle proprie partite di calcio. Konami è lo studio dietro al gioco mobile PES 2021 e al rebranding Pro Evolution Soccer dell'anno scorso, eFootball. "Alla luce delle gravi accuse mosse contro Mason Greenwood, il giocatore sarà rimosso dai nostri titoli calcistici fino a nuovo avviso", si legge nella dichiarazione di Konami. "Konami condanna la violenza di qualsiasi tipo. Mentre le indagini della polizia sono in corso, non sarebbe opportuno commentare ulteriormente".

Sebbene Greenwood non possa essere trovato nelle modalità carriera e calcio d'inizio di FIFA 22, rimuoverlo da Ultimate Team è stato un problema più grande. Simile a PES 2021, molti giocatori di Ultimate Team avranno già le carte Greenwood, acquistate singolarmente o trovate in un pacchetto. Ciò significa che tecnicamente Greenwood fa ancora parte di FIFA 22, ma solo se lo si aveva già in FUT prima della sua rimozione la scorsa settimana.

Le indagini sono in corso e Greenwood presumibilmente non sarà presente in FIFA, PES 2021 ed eFootball fino al completamento dell'indagine.

Fonte: Eurogamer 1 e Eurogamer 2