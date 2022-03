FIFA 22 introduce nuovi Kit Retro per Milan, Inter e altre squadre iconiche

Tramite un comunicato stampa, EA Sports celebra la storia del calcio con una serie di nuovi Kit Retro ispirati alle divise indossate da alcuni dei più grandi club di tutti i tempi, accessibili su FIFA Ultimate Team 22 e VOLTA FOOTBALL. Questo ritorno al passato sarà un'occasione per rivivere i momenti d'oro di ben 12 club partner tra cui Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Inter e Milan.

In particolare, per l'Inter sarà disponibile il Kit del Centenario, che ripropone le divise indossate da campioni come Zanetti, Crespo e Vieira, nella 16esima vittoria del titolo di Serie A del club, che avvenne proprio in occasione del 100esimo anno di storia del team.

Per AC Milan si tratterà di un Kit ispirato alle divise indossate da icone come Baggio, Maldini e Baresi durante la stagione 1995/96, quando la squadra vinse il suo 15° titolo di Serie A. Tutti i nuovi kit saranno disponibili nel FUT Store dal 24 Marzo al 29 Aprile.

Ecco tutti i dettagli per il Kit Club