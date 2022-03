FIFA 22, sospeso Diego Maradona a causa di una controversia contrattuale

EA ha dovuto rimuovere il compianto Diego Maradona da FIFA 22 a causa di una disputa contrattuale in corso sul giocatore deceduto.

Maradona non sarà più disponibile per l'uso sia in single player che nei pacchetti in FIFA 22 Ultimate Team. EA ha anche congelato il prezzo di mercato del giocatore per impedire che il suo prezzo aumentasse a causa della mancanza di offerta.

"A causa di una controversia legale di terzi, dobbiamo sospendere Diego Maradona in FIFA Ultimate Team Packs, Ultimate Draft e Soccer Aid World XI Team. Pertanto, gli oggetti ICON di Diego Maradona non saranno più disponibili in Pack, SBC e Draft FUT e la loro fascia di prezzo è stata fissata fino a nuovo avviso. Condividiamo la delusione dei nostri fan e speriamo di riportare nel gioco una delle più grandi icone del calcio in futuro".

La vertenza contrattuale in questione risale alla fine dello scorso anno. Nel novembre 2021 un tribunale argentino ha deciso che EA aveva negoziato con la parte sbagliata per la licenza di Maradona. EA ha firmato un accordo con l'ex manager di Maradona, ma il tribunale ha dichiarato che non aveva l'autorità legale per concludere l'accordo con EA. L'ex avvocato di Maradona, Matias Morla, afferma che gli sono stati concessi i diritti sul marchio Diego Maradona prima della morte del giocatore. Tuttavia, due delle figlie di Maradona gli hanno impedito di utilizzare il marchio all'inizio del 2021, divieto che è stato successivamente annullato.

Fonte: Eurogamer