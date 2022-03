FIFA 22 Ultimate Team, rimossi i giocatori russi dai pacchetti

EA Sports ha annunciato che tutti i giocatori e i club russi sono stati rimossi dai pacchetti FIFA 22 Ultimate Team, dopo aver rimosso la squadra nazionale russa, come gesto di solidarietà per il popolo ucraino.

Attraverso un messaggio all'interno di FIFA 22, l'azienda conferma questa ulteriore decisione, attraverso la quale non sarà più possibile ottenere giocatori russi nei pacchetti FUT 22. Inoltre, anche nel Draft non sarà possibile ottenere giocatori dalla Russia. Non sono disponibili nemmeno magliette o emblemi.

EA Sports afferma che l'invasione non provocata che sta sconvolgendo il mondo deve finire il prima possibile e chiede la pace, in un messaggio in cui afferma di seguire l'esempio di FIFA e UEFA nel sanzionare i club russi.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

EA è tra le società videoludiche che di recente ha deciso di tagliare i rapporti con la Russia: recentemente anche Ubisoft e Take-Two hanno fatto altrettanto.

Fonte: VGC