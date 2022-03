FIFA 23 potrebbe chiamarsi EA Sports Football Club

EA Sports sta abbandonando la licenza FIFA e sta per cambiare il titolo del suo gioco di calcio in EA Sports Football Club.

Di questo è convinto un esperto del settore e corrisponde a un marchio depositato dalla società l'anno scorso. EA ha lanciato pubblicamente l'idea di cambiare il nome "FIFA" in un messaggio ai giocatori più o meno nello stesso periodo.

EA Sports Football Club, o EA Sports FC, sarà il titolo della serie sportiva in futuro, secondo l'insider Jeff Grubb. Anche se il nome potrebbe cambiare prima di un annuncio ufficiale, questo è il titolo che la società starebbe utilizzando internamente per il gioco.

Secondo Grubb, il publisher non vuole continuare a pagare per le costose tasse di licenza della FIFA dato che, secondo la società, i giocatori saranno attratti dal gioco, non dal nome. Grubb suggerisce che la FIFA ora cercherà di creare il proprio gioco con il nome FIFA, anche non è noto chi sarà lo sviluppatore.

Polygon ha riferito nell'ottobre 2021 che EA aveva depositato un marchio "EA Sports FC". Più o meno nello stesso periodo, il GM di EA Sports Cam Weber ha dichiarato in un post sul blog che lo studio stava "esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio globali di EA Sports. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership e licenze ufficiali nel mondo del calcio".

Fonte: PCGamesN.