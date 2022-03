FIFA 23 tra nome invariato, cross-play e altre novità nelle parole di un insider

Secondo un insider, FIFA 23 avrà un punto di svolta, ovvero il supporto al cross-play che consentirà ai giocatori di PlayStation, Xbox e PC di giocare insieme. Per quanto riguarda Nintendo Switch, il cui gioco annuale è stato solo un aggiornamento del database sin dal debutto della console, non condivide gli stessi fondamenti tecnologici e quindi non beneficerà del cross-play.

Sempre secondo quanto riportato dall'insider, FIFA 23 includerà il Mondiale maschile (che si svolgerà eccezionalmente questo autunno in Qatar) ma anche quello femminile, che si svolgerà dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Il posto assegnato al calcio femminile vedrebbe anche l'inserimento di un maggior numero di campionati e squadre.

Per il resto, Electronic Arts dovrebbe puntare ancora una volta sulla sua tecnologia Hypermotion ed il nome del gioco almeno per il prossimo anno dovrebbe rimanere ancora invariato.

Ovviamente stiamo parlando di rumor, pertanto prendete questa notizia con le dovute precauzioni.

Fonte: VGC