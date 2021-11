FIFA un nome al capolinea? Il distacco di EA dalla licenza sembra sempre più marcato

Si era già discusso della possibilità che EA possa cambiare nome a FIFA : la causa scatenante sarebbe la richiesta da parte dell'organizzazione calcistica del doppio del denaro utile al rinnovo della licenza, insieme a diverse linee guida per quanto concerne la monetizzazione.

La disputa sarebbe "amara", per citare David Jackson, il responsabile della divisione di branding. Al contempo, Jackson apre alla possibilità di un nuovo nome, perché per gli svariati milioni di giocatori che hanno amato il simulatore calcistico nelle sue varie iterazioni non cambierebbe nulla.

"Non siamo sicuri che FIFA sarà ancora il nostro partner per i diritti di denomizzazione. FIFA ha molti giocatori, non vediamo perché dovrebbe cambiare qualcosa in futuro".

Fonte: Gamingbolt