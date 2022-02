FIFA e EA divorzio imminente? Dopo 30 anni la collaborazione potrebbe finire

Il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha fornito ai dipendenti una valutazione del motivo per cui ritiene che per l'azienda potrebbe essere meglio porre fine alla sua relazione trentennale con FIFA.

Nei suoi commenti sullo stato dei negoziati di licenza con l'ente calcistico, Wilson ha detto allo staff in una riunione interna a novembre che la licenza FIFA è stata "un ostacolo" alle ambizioni di EA per la serie di giochi.

Wilson ha affermato che la FIFA aveva precluso a EA di espandere i suoi giochi in modalità oltre il tradizionale 11v11, o "ecosistemi digitali più ampi".

EA e FIFA sono state protagoniste di una serie di dichiarazioni l'anno scorso, iniziata quando il publisher di videogiochi ha deciso di rendere pubblico che stava pensando di porre fine alla sua relazione con l'organismo calcistico.

Secondo un report del New York Times, i negoziati si sono bloccati a causa del desiderio di EA di maggiori diritti e della presunta richiesta da parte della FIFA che EA raddoppi il pagamento per la licenza a $2,5 miliardi nel prossimo decennio.

Se i negoziati non saranno risolti prima della scadenza dell'attuale accordo di 10 anni, FIFA 23 potrebbe essere l'ultimo gioco di calcio di EA Sports a utilizzare il nome FIFA.

Parlando con i dipendenti durante una riunione interna a novembre, il boss di EA ha affermato che l'abbandono del marchio FIFA potrebbe avvantaggiare i suoi sviluppatori, i giocatori e i profitti dell'azienda.

"Sarò più aperto... più aperto di quanto non lo sia stato con il mondo esterno", ha detto Wilson, quando gli è stato chiesto perché EA stesse considerando di rompere con FIFA. "Abbiamo avuto un ottimo rapporto con la FIFA negli ultimi 30 anni. Abbiamo generato miliardi... Abbiamo creato una delle più grandi proprietà di intrattenimento del pianeta".

"Direi - e questo potrebbe essere un po' di parte - che il marchio FIFA ha più significato come videogioco che come organo di governo del calcio. Non lo diamo per scontato e cerchiamo di non essere arroganti. Abbiamo lavorato sodo per cercare di far capire alla FIFA di cosa abbiamo bisogno per il futuro".

"La nostra licenza FIFA ci ha effettivamente precluso di fare molte cose. Ancora una volta, FIFA è solo il nome sulla scatola, ma hanno precluso la nostra capacità di poterci ramificare nelle aree che i giocatori desiderano".

Infine, il dirigente ha affermato che la licenza FIFA impediva anche a EA di essere agile come vorrebbe nell'aggiunta di nuove funzionalità e contenuti alla serie.

Che ne pensate di questo possibile divorzio?

Fonte: VGC.