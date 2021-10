FIFA vs EA Sports? $1 miliardo per la licenza e limiti all'esclusività alla base del cambio di nome?

Secondo un report del New York Times, la controversia relativa alla serie FIFA di EA Sports che potrebbe portare ad un cambio di nome nei prossimi anni è il risultato dei relativi "costi e nuovi flussi di entrate", sebbene si affermi anche che i diritti di esclusiva siano un fattore.

Il rapporto afferma che "il nucleo della controversia è finanziario", con la FIFA che cerca più del doppio di ciò che sta attualmente ricevendo da EA Sports per l'uso delle sue licenze. Secondo il rapporto, la FIFA sta cercando di aumentare l'importo della vincita a "più di $ 1 miliardo per ogni ciclo di quattro anni della Coppa del Mondo".

Tuttavia questa disputa non si basa solo sul costo pressoché raddoppiato, ma anche sui diritti esclusivi dell'editore di videogiochi. Come riporta il sito, la FIFA "preferirebbe limitare l'esclusività di EA ai ristretti parametri relativi all'uso in un gioco di calcio", mentre EA Sports sostiene che dovrebbe essere "consentito di esplorare altre iniziative all'interno del suo ecosistema di videogiochi FIFA, compresi i punti salienti dei giochi reali, dei tornei e prodotti digitali come gli NFT".

Già all'inizio di questa settimana EA Sports aveva registrato il marchio EA Sports FC, lasciando intendere che il prossimo capitolo di FIFA in arrivo nel 2022 potrebbe appunto chiamarsi con un nome diverso.

Fonte: New York Times