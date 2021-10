FIFA che diventa EA Sports FC significa addio licenze di squadre e calciatori?

C'è aria di grossi cambiamenti in casa Electronic Arts, dato che FIFA potrebbe cambiare nome e diventare in futuro EA Sports FC. Questo cambiamento ha dato vita a una discussione relativa ai possibili cambiamenti interni al gioco.

EA stessa ha detto che sta valutando la possibilità di un cambio e, come segnala l'analista Daniel Ahmad su Twitter, l'accordo tra EA Sports e FIFA scadrà nel dicembre 2022. Questo significa che il publisher ha a disposizione pochi mesi per capire come muoversi, dato che, come ormai saprete, il prossimo FIFA sarà lanciato tra settembre e ottobre del 2023.

Come ci ricorda il tweet dell'analista, EA ha rinnovato la licenza FIFA nel 2013 e l'accordo sta per finire. In realtà, la società non dovrebbe avere tutta questa fretta nel rinnovarlo, vista la mancanza di una concorrenza agguerrita da parte di PES. Ma oltre a questo, bisogna considerare che i diritti di squadre e calciatori sono gestiti in modo separato dalla licenza FIFA.

EA Sports potrebbe rinunciare alla possibilità di usare il marchio FIFA nel nome del titolo o potrebbe rinunciare a riprodurre all'interno di FIFA 23 le competizioni ufficiali, ma i diritti di club e stadi vengono gestiti in maniera separata.

EA has until December 2022 to decide whether it will extend its license with FIFA to retain the naming rights.



The license was originally extended in 2013.



Either EA thinks it can sell Football games without the FIFA brand, or this is a public negotiating tactic. https://t.co/Bnq0Ak4Dji — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2021

As far as I'm aware, the agreement only pertains to the naming of the game + FIFA World Cup games.



This wouldn't include other licenses such as clubs and partnerships. https://t.co/uG9OOqoee1 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2021

Anche PES ha cambiato nome in eFootball e una modifica così radicale per il nome di un franchise popolare come FIFA è certamente un rischio, ma EA potrebbe aver già pensato nel dettaglio una nuova strategia di rebranding per il futuro.

Fonte: Twitter.