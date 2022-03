FIFA FUT e loot box: EA non dovrà pagare la multa di € 10 milioni

Un tribunale olandese ha annullato la decisione di multare EA per l'equivalente di 10 milioni di euro per non aver rimosso le loot box dai suoi giochi FIFA. La sentenza originale dell'ottobre 2020 che ha supervisionato una lunga causa giudiziaria tra EA e la Netherlands Gaming Authority ha portato l'editore del gioco a ricevere una pesante multa di circa 500.000 euro per ogni settimana in cui ha continuato a vendere loot box nella sua modalità FIFA Ultimate Team.

Quella modalità è stata giudicata in violazione delle regole del gioco d'azzardo e prevedeva una sanzione massima di 10 milioni di euro. EA ha contestato il verdetto e ha presentato ricorso alla più alta corte dei Paesi Bassi. Il tribunale olandese dell'apice ha stabilito che la precedente conclusione era una "sanzione ingiustificata", il che significa che EA non deve più pagare la multa.

Con questa sentenza, l'attuale precedente legale stabilito dalle leggi olandesi sul gioco d'azzardo è che una licenza di gioco sarà necessaria solo se gli elementi del gioco d'azzardo formano un'attività autonoma, simile a come funziona una slot machine. Le loot box in Ultimate Team non rientrano quindi nelle regole del gioco d'azzardo perché aiutano a formare un "gioco di abilità più ampio" in modalità Ultimate Team.

"Sebbene i pacchetti non possano essere aperti durante le partite e le missioni, possono essere aperti nella stessa modalità FUT", ha spiegato la sentenza. "Il fatto che i pacchetti vengano aperti separatamente dalla partita o dall'attività di gioco non lo rende un gioco separato. Poiché i pacchetti non sono un gioco autonomo, non sono un gioco d'azzardo e non richiedono una licenza. Pertanto, l'editore non ha violato il Betting and Gaming Act e la Games of Chance Authority non avrebbe dovuto imporre una penalità all'editore".

Fonte: Eurogamer