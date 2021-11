Fight Night, un nuovo gioco della serie sarebbe in via di sviluppo

Tra le voci secondo cui Electronic Arts stava pianificando di far rivivere un altro amato franchise, fonti rivelano che l'editore ha dato il via libera a un nuovo capitolo Fight Night. Con il nome in codice "Moneyball", il sequel è entrato in fase di sviluppo iniziale ma è attualmente in pausa a causa della priorità di EA Canada al prossimo titolo EA Sports UFC che dovrebbe uscire alla fine del 2022.

In un'e-mail interna, EA Canada secondo quanto riferito è entrato in ulteriori dettagli, osservando che "la forte concorrenza sul mercato" aveva reso difficile trovare il personale per il prossimo Fight Night. Il sequel era originariamente previsto per essere sviluppato insieme a EA Sports UFC 5. Tuttavia, poiché lo studio non vuole dividere i suoi creativi senior, lo sviluppo è sospeso "per il momento".

"Siamo molto entusiasti di UFC 5 e...vogliamo evitare di dividere lo studio come diversi membri del nostro team di leadership hanno dovuto fare in passato, così possiamo concentrarci esclusivamente sullo sviluppo di un gioco di alta qualità". Non si conoscono molti dettagli sul gioco e un portavoce dell'editore ha dichiarato che la politica dell'azienda non è quella di rispondere a "voci e speculazioni".

Se è vero che è in cantiere un nuovo Fight Night probabilmente il gioco arriverà tra diverso tempo.

