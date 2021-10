Final Fantasy XIV a quota 24 milioni di giocatori e diventa il gioco più redditizio della serie

Final Fantasy XIV continua a riscuotere un successo incredibile. Come riportato da IGN, il produttore Naoki Yoshida ha rivelato in un recente evento mediatico che il MMORPG ha superato i 24 milioni di giocatori totali. Ad aprile di quest'anno il numero di giocatori aveva raggiunto i 22 milioni.

Secondo Yoshida, Final Fantasy XIV aveva 4 milioni di giocatori nel 2015, ha raggiunto i 10 milioni nel 2017 e da allora ha più che raddoppiato questa cifra. In effetti, è diventato anche il gioco di Final Fantasy più redditizio fino ad oggi. Yoshida afferma anche che Square Enix "non baderà a spese con i suoi investimenti per garantire che questo gioco continui a essere uno di cui i suoi giocatori possano divertirsi".

Con la sua prossima espansione, Endwalker, che è in arrivo, quel numero potrebbe vedere presto un'altra impennata. L'MMO ha visto un massiccio afflusso di nuovi giocatori negli ultimi tempi, tanto da essere andato completamente esaurito digitalmente qualche mese fa. Lo stesso Endwalker sta registrando anche il 160-180% in più di preordini rispetto alla precedente espansione, Shadowbringers.

Yoshida ha detto all'inizio di quest'anno che Square Enix ha già pianificato almeno altri cinque anni di contenuti per Final Fantasy XIV e ha anche parlato della possibilità di rivedere un giorno il motore grafico del gioco.

Fonte: IGN