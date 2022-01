Final Fantasy XIV svelerà la prossima grande storia a febbraio

In un programma radiofonico giapponese, il produttore di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, afferma che la prossima storia dell'MMO sarà rivelata a febbraio.

Senza dubbio, Final Fantasy XIV è uno dei più grandi MMO in circolazione. Con anni di storie, boss impegnativi e splendide OST, i fan hanno ricevuto con entusiasmo ogni capitolo del franchise.

Sebbene l'ultima espansione Endwalker sia stata lanciata solo di recente, i fan stanno già aspettando con impazienza il prossimo aggiornamento del gioco. Fortunatamente, il game director e produttore Naoki Yoshida (noto anche come Yoshi-P) ha recentemente rivelato nuovi dettagli per il futuro di FFXIV. In precedenza ha affermato che la prossima grande rivelazione arriverà nella primavera del 2022, finalmente abbiamo un mese più specifico a cui puntare: febbraio.

In un programma radiofonico giapponese su Radio Mog Station, Yoshi-P ha parlato del prossimo viaggio in Final Fantasy XIV. Presumibilmente, molti altri dettagli verranno condivisi verso la fine di febbraio 2022, una sequenza temporale sorprendentemente breve. Lo sviluppatore ha menzionato i principali piani per la storia del gioco, suggerendo che il prossimo capitolo sarà ancora più audace.

Finora, ha detto che la storia si concentrerà maggiormente su Krile. Il personaggio è stato originariamente introdotto nel primo capitolo di FFXIV, A Realm Reborn, e da allora è apparso nelle tre espansioni seguenti.

Fonte: Dualshockers.