Final Fantasy XIV sta per tornare disponibile per l'acquisto

Dopo quasi un mese, Final Fantasy XIV tornerà in vendita il 25 gennaio, dopo essere stato precedentemente rimosso dagli scaffali dei negozi digitali a causa del massiccio afflusso di giocatori per l'arrivo di Endwalker, la nuova espansione.

L'editore Square Enix è stato costretto a rimuovere dalla vendita il gioco base e la sua edizione completa a dicembre 2021, poiché i server hanno iniziato a cedere sotto la pressione del gioco semplicemente per il fatto che è diventato troppo popolare. I giocatori sono stati ricompensati con 14 giorni di tempo di gioco gratuito per compensare la congestione e i lunghi tempi di coda, ma il director Naoki Yoshida ha spiegato che un nuovo blocco dei server di gioco potrebbe essere applicato se la stabilità del server fosse nuovamente minacciata.

La capacità globale dei server verrà ampliata, con l'apertura di un data center in Oceania il 25 gennaio, mentre i data center nordamericani ed europei verranno ampliati in più fasi. Tuttavia, ci vorrà del tempo, poiché Yoshida ha spiegato che la carenza globale di semiconduttori ha reso difficile l'acquisto di più apparecchiature server. Attualmente, il piano di Square Enix vedrà l'apertura di un nuovo data center in Giappone a luglio 2022, l'espansione dell'Europa inizierà sempre a luglio e un'espansione in due fasi per le regioni americane inizierà da agosto 2022.

"Ancora una volta, desidero scusarmi per i rinvii nell'espansione dei server causati dalla carenza globale di semiconduttori. La necessità che le comunità si separino a causa del raggruppamento dei Mondi è un altro inconveniente che potrebbe rivelarsi inevitabile per alcuni giocatori e chiediamo la vostra comprensione mentre lavoriamo per alleviare questo problema", ha detto Yoshida.

Fonte: Eurogamer