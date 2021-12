Final Fantasy XIV su Steam registra un nuovo record di giocatori simultanei

Final Fantasy XIV: Endwalker, la nuova espansione del popolare MMORPG Square Enix, ha finalmente debuttato la scorsa settimana dopo aver subito un leggero rinvio di 2 settimane. Sebbene sia attualmente in fase di accesso anticipato in vista del suo lancio domani 7 dicembre, migliaia di giocatori si sono già riuniti per esplorare tutto ciò che questa nuova ondata di contenuti ha da offrire.

Al momento della stesura di questo articolo, Final Fantasy XIV ha registrato un nuovo record di 95.150 giocatori simultanei su Steam con un totale di giocatori online attuali che si attesta a 50.380. Questa cifra impressionante corrisponde a un nuovo record e probabilmente con il lancio ufficiale domani questo numero potrebbe alzarsi ulteriormente.

Senza dubbio, questo nuovo record è un risultato impressionante. Per molti anni, Final Fantasy XIV ha goduto di grande popolarità tra i fan del franchise e dei MMORPG in generale. Tuttavia, negli ultimi mesi ha visto un aumento molto importante di popolarità grazie, in larga misura, all'incursione di grandi streamer nel titolo e ai recenti problemi che affliggono World of Warcraft, che hanno indotto migliaia di giocatori a cercare altre alternative.

Sfortunatamente da quando Endwalker è stato lanciato, molti giocatori non sono riusciti ad entrare nel gioco, generando così una serie di lunghe code sui server. Ora non resta che aspettare e vedere domani, se questi problemi verranno risolti per tempo con il lancio ufficiale dell'espansione per tutti.

Fonte: Kotaku