Final Fantasy XIV su Xbox? 'Sono ancora in corso discussioni con Microsoft'

Final Fantasy 14 di Square Enix ha appena superato i 24 milioni di giocatori ed è diventato il gioco più redditizio della serie.

Ha anche ricevuto elogi da parte della critica e dei giocatori da quando è stato essenzialmente ricostruito da zero per un grande rilancio dopo la sua disastrosa uscita originale.

Il titolo, come saprete, è stato anche completamente assente da Xbox e ci sono state voci mai confermate riguardo il suo arrivo sulle console di Microsoft. Ebbene, ora abbiamo ricevuto qualcosa di "più concreto" dal director/produttore di FFXIV.

Parlando con Easy Allies, è stato chiesto a Naoki Yoshida (comunemente noto come Yoshi-P) di una potenziale versione Xbox. Si è scusato per non aver detto nulla di nuovo, ma ha ribadito che sono ancora in corso discussioni con Microsoft per portare il gioco su Xbox.

Yoshida ha dichiarato in precedenza quest'anno che il gioco ha ancora cinque anni di contenuti pianificati, indipendentemente dal fatto che arrivi o meno una versione Xbox. FFXIV è stato originariamente lanciato su PC e da allora è stato portato su PS3, PS4 e ora PS5.

Fonte: Gamingbolt.