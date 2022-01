Final Fantasy XVI non viene citato nella line-up del 2022 da Square Enix

Recentemente, Square Enix non ha elencato Final Fantasy XVI come uno dei suoi giochi in arrivo nel 2022. In un momento in cui c'è una certa incertezza sullo stato di sviluppo di questo progetto, la società ha recentemente confermato che lo sviluppo è stato rinviato di oltre sei mesi a causa della pandemia di COVID-19: ora Square Enix ha condiviso un articolo con alcuni dei suoi i giochi per il 2022 e Final Fantasy XVI non è tra questi.

Lasciando spazio a qualche sorpresa, Square Enix elenca Forspoken, Chocobo GP, Star Ocean The Divine Force, Babylon's Fall, l'espansione Outriders Worldslayer, Life is Strange Remastered Collection, Final Fantasy VI pixel remaster e Strangers of Paradise, giochi già annunciati e che erano già previsti per il 2022.

Alla maggior parte di questi giochi è già stata assegnata una data di uscita e questo potrebbe fare la differenza poiché la società potrebbe sempre affermare che si tratta solo di un catalogo programmato precedentemente, tuttavia è strano non vedere Final Fantasy 16 come headliner.

Recentemente anche Sony ha pubblicato la line-up del 2022 ed ha confermato la presenza di God of War Ragnarok che, ricordiamo, non ha ancora una data di uscita precisa.

Fonte: Push Square