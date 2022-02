Final Fantasy XVI in uscita quest'anno è quasi impossibile?

L'attesa per Final Fantasy XVI sarà ancora lunga, almeno stando a quanto riportato da un breve messaggio di Jason Schreier, l'ultimo ad avere bisogno di presentazioni quanto ad insider.

Su ResetEra, il giornalista di Bloomberg ha risposto al messaggio di un utente che ipotizzava di vedere Final Fantasy XVI in uscita quest'anno scrivendo brevemente che non ci spererebbe troppo. Il messaggio, abbastanza sibillino (come quello in risposta a un altro utente su Reddit che ipotizzava un rinvio di God of War Ragnarok), è stato poi accompagnato da un altro messaggio che spiega un po' meglio la situazione.

Cercasi finestra di lancio

"Bisogna considerare che FFXVI è fatto dalle stesse persone che stanno facendo Final Fantasy XIV, che ha guadagnato priorità l'anno scorso ed è stato rimandato più volte".

Sappiamo sempre da Schreier che Final Fantasy 16 è in sviluppo da almeno cinque anni, e che, almeno da quanto riportava tempo addietro, sarebbe arrivato "prima di quanto ci aspettiamo". Forse la situazione interna è cambiata, visto anche come a dicembre sia stata rilasciata l'enorme espansione Endwalker per Final Fantasy 14, dunque un rilascio troppo anticipato per Final Fantasy 16 polarizzerebbe un po' meno l'attenzione dei fan.

Fonte: GamesRadar