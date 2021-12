Final Fantasy XVI ha ritardato lo sviluppo di quasi mezzo anno. Il prossimo reveal nella primavera del 2022

È passato più di un anno da quando Square Enix ha annunciato Final Fantasy XVI durante lo Showcase di PlayStation 5 di settembre 2020.

Il team di sviluppo aveva promesso che i fan potevano aspettarsi più notizie sul gioco nel 2021, ma il titolo ha ricevuto poche novità dal 2020.

Il produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida ha condiviso un messaggio sui social media per scusarsi di non aver mantenuto la precedente promessa del team di condividere più notizie nel 2021. Yoshida afferma che la pandemia di COVID-19 in corso è il motivo per cui lo studio non ha potuto rivelare ulteriori informazioni durante l'anno. La pandemia ha anche ritardato lo sviluppo del gioco di sei mesi.

Molti membri dello staff hanno dovuto portare il lavoro a casa, il che "ha ostacolato la comunicazione dall'ufficio di Tokyo, il che, a sua volta, ha portato a ritardi". Yoshida rassicura i fan nel messaggio che il team ha trascorso il 2021 ad affrontare questo problema e spera che l'impatto per il prossimo anno sia ridotto al minimo.

A message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 #FFXVI pic.twitter.com/qtfJUUp6LA — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) December 27, 2021

Yoshida annuncia quindi che il prossimo grande reveal avverrà nella primavera del 2022. Non c'è alcuna data concreta, ma Yoshida ringrazia i fan per la loro continua pazienza e promette che il team "concentrerà gli sforzi congiunti nello sviluppo."

Fonte: Gamepur.