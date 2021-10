Final Fantasy 5 Pixel Remaster ha una data di uscita

Square Enix ha iniziato il lancio scaglionato di Final Fantasy Pixel Remaster a luglio, pubblicando i Pixel Remaster dei primi tre giochi in una volta sola e poi lanciando Final Fantasy 4 Pixel Remaster a settembre.

Ora sappiamo esattamente quando arriverà la prossima uscita.

Square Enix ha annunciato tramite Twitter che Final Fantasy 5 Pixel Remaster verrà lanciato su PC (tramite Steam) e dispositivi mobile tra circa due settimane, a novembre.

I pre-order sono ora attivi e offrono uno sconto del 20% sul prezzo del gioco su Steam. I dettagli esatti su ciò che includerà il remaster arriveranno più vicino al lancio, ma potete aspettarvi miglioramenti visivi e vari aggiornamenti e aggiunte.

The King is missing, memories have been lost, and the crystals are in jeopardy.



Luckily, these heroes are up to the job.#FinalFantasy V pixel remaster is coming to Steam and Mobile on November 10th PDT/GMT. Pre-purchase now for a 20% discount on Steam: https://t.co/rLsAKoLkpM pic.twitter.com/CA4YR4U4Di — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) October 27, 2021

Final Fantasy 5 Pixel Remaster verrà lanciato il 10 novembre e, come i suoi predecessori, sarà disponibile su PC, iOS e Android. Square Enix non ha attualmente in programma di portare i pixel remaster su piattaforme aggiuntive, ma ciò potrebbe cambiare se ci sarà più richiesta.

Fonte: Gamingbolt.