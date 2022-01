Final Fantasy VII compie 25 anni! Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura promettono nuovi progetti

Il leggendario Final Fantasy VII festeggia in queste settimane il suo 25° anniversario. Motivo sufficiente per il direttore creativo e character designer Tetsuya Nomura e il produttore Yoshinori Kitase per rivolgersi alla community con un messaggio.

"Final Fantasy VII è stato premiato l'anno scorso quando è stato votato il terzo gioco più popolare di tutti i tempi dai giocatori in un sondaggio televisivo giapponese. Lo dobbiamo al supporto dei nostri fan nel corso degli anni se siamo stati in grado di ottenere qualcosa del genere. Grazie mille", ha detto Kitase.

Inoltre, Kitase ha poi sottolineato che Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII: The First Soldier non saranno gli ultimi titoli nell'universo di Final Fantasy VII. Invece, altri progetti sono già in lavorazione e sono attualmente in attesa di inaugurazione. Sfortunatamente, Kitase non ha rivelato quando ci si può aspettare l'annuncio dei nuovi titoli.

Twenty five years ago today the original @FinalFantasy VII first launched in Japan, and to celebrate this very special anniversary we're delighted to present messages from both Yoshinori Kitase and Tetsuya Nomura. #FFVII25th pic.twitter.com/3Py8FwarIl — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Con Final Fantasy VII che celebra quest'anno il suo 25° anniversario, il gioco esiste ormai da un quarto di secolo. Sono davvero grato a tutti i fan che hanno amato Final Fantasy VII in questi 25 anni", ha aggiunto Nomura. "Dopo l'uscita di Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII: The First Soldier è ora disponibile e il prossimo è Final Fantasy VII: Ever Crisis".

"Con tutti questi nuovi entusiasmanti progetti, ho un'idea di come sempre più persone stiano supportando Final Fantasy VII. Non solo i fan del gioco originale, ma anche coloro che non l'hanno mai provato saranno attratti dal mondo unico di Final Fantasy VII".

Fonte: Eurogamer