Final Fantasy VII, Aeris o Tifa? Robert Pattinson dice la sua

Come ha fatto Tom Holland per Uncharted e Spider-Man, Robert Pattinson ha promosso il suo prossimo film di cui è l'attore principale. Stiamo parlando di The Batman, i cui primi trailer fanno presagire una versione molto dark del Cavaliere Oscuro.

Durante una recente intervista assieme a Zoe Kravitz, Pattinson parla del suo passato e del suo legame con i videogiochi, in particolare con Final Fantasy VII, uscito nel 1997 su PlayStation, gioco che lo commosse e gli insegnò cos'è il vero amore.

Nell'intervista, Kravitz ammette di non conoscere Final Fantasy, pertanto l'attore inizia a spiegare il gioco. "Si tratta di un triangolo amoroso in cui Aeris è come la ragazza davvero gentile che ha come superpotere il curare tutti e rendere il mondo un posto migliore. E poi c'è Tifa, che invece è quella sexy, che è una ladra, indossa una gonna corta e tu dici, 'Non riesco a decidere!' E poi Aeris proprio sul più bello viene uccisa. È così che ogni ragazzo capisce cos'è l'amore".

?I was in love with Aeris & Tifa.? -robert pattinson about the Final Fantasy 7 love triangle pic.twitter.com/cnHmhpJmm7 — lo | ? (@_fangirlsociety) February 26, 2022

The Batman, l'ultimo film che vede appunto protagonisti Pattinson e Kravitz, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 3 marzo.

Fonte: PC Gamer