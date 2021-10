Final Fantasy VII Remake giocato con la Buster Sword come controller è la folle idea di un giocatore

Un giocatore di Final Fantasy VII Remake ha ricreato la Buster Sword di Cloud come controller per godersi il gioco su PlayStation 5. L'idea è dell'utente Spooky Louis 64, noto per aver creato spesso controller insoliti per i giochi.

Louis ha pubblicato un video dove lo si vede impugnare questa spada, mostrando i comandi di attacco e difesa mentre imitava i movimenti del gioco. L'utente è specializzato nella creazione di diversi controller per i giochi e ha sempre qualcosa di nuovo in produzione. L'accessorio a forma di spada utilizza sensori di orientamento collegati a una scheda elettronica Arduino che serve ad interpretare i movimenti come la pressione dei pulsanti per attaccare e difendere nel gioco.

Secondo l'utente si tratta ancora di un prototipo, e ci sono ostacoli come il peso, che è compreso tra 1,3 e 1,8 kg, e il cavetto per tenerla salda che al momento, provoca dolore al polso dopo 30 minuti di gioco. Lo spazio limitato non aiuta nemmeno con una spada così grande, ma dice che è disposto a "distruggere l'intera stanza per la scienza".

YALL



My buster sword controller for #FF7R is coming to life. I just finished some motion testing before I go all in on building the controller and my current code is almost perfect. Kid me who pretended to be Cloud would be so proud ? pic.twitter.com/DjAI91iqd0 — Spooky Louis 64?? (@SuperLouis_64) October 24, 2021

Un progetto folle ma che come possiamo vedere funziona (quasi) perfettamente.

