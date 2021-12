Final Fantasy VII Remake Intergrade per PC ha una data di uscita

Final Fantasy 7 Remake Intergrade di Square Enix arriverà finalmente su PC tramite Epic Games Store il 16 dicembre.

Basato sulla riedizione per PS5, il titolo include il gioco base e l'espansione Episode INTERmission insieme a vari miglioramenti visivi.

Final Fantasy 7 Remake è stato lanciato per la prima volta nell'aprile 2020 per PlayStation 4 e ha ottenuto un forte successo presso la critica. Ha superato quota cinque milioni di copie digitali e distribuzioni in tutto il mondo lo scorso agosto.

Intergrade si basa sul gioco base aggiungendo la modalità foto, miglioramenti visivi e diverse modalità per le prestazioni. Episode INTERmission porta una nuova storia con Yuffie protagonista.

Square Enix deve ancora rivelare i dettagli su tutte le funzionalità esclusive per PC, ma essere in grado di giocare in 4K/60 FPS sembra quasi certo.

Fonte: Gamingbolt.