Final Fantasy 7 Remake per PC, una mod ripristina la telecamera classica della versione PS1

Per fare un omaggio alla versione originale di Final Fantasy 7 del 1997, uno sviluppatore ha creato una mod che inserisce gli angoli di ripresa statici del gioco in Final Fantasy 7 Remake del 2020.

Nella missione di apertura di Final Fantasy 7, una nuvola geometrica corre da una scena all'altra. Ogni volta che ci si sposta in una nuova stanza o sezione, una telecamera statica inquadra l'ambiente permettendoci di vedere la scena da diverse angolazioni mentre si corre per il mondo. È molto diverso dalla telecamera a ruota libera che possiamo controllare in Final Fantasy 7 Remake, ma ora una nuova mod di Final FanTV consente ai giocatori di giocare attraverso il mondo appena progettato da quella vecchia prospettiva.

La mod non è attualmente disponibile per il download, ma il modder ha pubblicato un proof of concept sul proprio canale YouTube. Lo ha fatto usando le opzioni della modalità foto create da un altro modder. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che si concentra sulla sezione di apertura del gioco in cui Cloud e il resto di Avalanche si infiltrano in un reattore Shinra Mako.

FF7R with Classic FF7 Camera!



I hope you're as giddy watching it as I was making it! I loved seeing that nostalgic camera with the modern graphics of Remake!



Share and let the modding community know you want this!https://t.co/MjTFNyAHIQ pic.twitter.com/TBvCIST6Ag — Final FanTV (@FinalFanTV) January 4, 2022

Il creatore non ha annunciato alcun piano per rendere pubblica questa mod, ma è possibile seguire il suo lavoro su YouTube.

